Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalarak 390,98 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 değer kaybederek 7.471,75 puana, Fransa’da...

Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 azalarak 390,98 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 değer kaybederek 7.471,75 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 düşerek 5.576,06 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 azalarak 21.724,44 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,63'lük kazançla 12.313,16 puan seviyesine çıktı.

Avro/dolar paritesi de (TSİ) 21.44 itibarıyla yüzde 0,68'lik düşüşle 1,1148 seviyelerinde bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvrupaBorsaEndeks
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5