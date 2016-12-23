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Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 artışla 359,98 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06'lık artışla...

Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 artışla 359,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06'lık artışla 7.068,17 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,10 çıkarak 4.839,68 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 değer kazanarak 19.345,02 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 yükselerek 9.367,70 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,05’lik kayıpla 11.449,93 puan seviyesine geriledi.

Avro/dolar paritesi ise saat TSİ 21.00 itibarıyla yüzde 0,11'lik düşüşle 1,0447 seviyelerinde işlem görüyor.

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