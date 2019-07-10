Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Rusya izmir beşiktaş jandarma donald trump
Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nda 3 üst düzey atama
3 üst düzey atama
İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı
İhracatta rekor kırdı!
BES'e nakit esnekliği getiriliyor
BES'te nakit esnekliği
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!

Avrupa borsaları "Fed faiz indirimi sinyalinin" etkisiyle İtalya hariç düşüşle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde...

Avrupa borsaları
banner17

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyali vermesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 387,15 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 azalışla 5.567,59 puana, Almanya'da Dax endeksi ise yüzde 0,51 düşerek 12.373,41 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla günü 7.530,69 puandan kapattı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi günü yüzde 0,73 artışla 22.044,96 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,44 artışla 1,1255 seviyelerinde işlem görüyor.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, bankanın kapsamlı yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamasının ardından, bugün ilk defa yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Bankanın hisseleri Pazartesi ve Salı günü yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmişti.

Washington'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Powell, temel ekonomik görünümün güçlü seyretmeye devam ettiğini, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ve enflasyonun, komitenin yüzde 2 hedefine doğru zaman içerisinde ilerleyeceğini söyledi.

Powell, "Buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meseleleri henüz çözümlenmedi." ifadelerini kullandı.

ABD'de zayıf enflasyonun halihazırda tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği uyarısında bulunan Powell, "Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Bunların ABD ekonomisi ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Powell’ın "Facebook'un Libra projesi ciddi endişeler oluşturuyor" değerlendirmesi kıtada teknoloji şirketlerinin hisselerine satış getirdi.

Yatırımcılar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerini yakında izlerken, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD ve Çin'li ticaret müzakerecilerinin "yapıcı" telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5