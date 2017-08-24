Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları Jackson Hole toplantısına ilişkin beklentilerle günü Fransa’daki CAC 40 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 değer kazanarak 374,51 puana yükseldi.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,19 artarak 10.357,40 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.407,06 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değerlenerek 12.180,83 seviyesine, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 21.729,87 puana çıktı.
Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 5.113,13 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.08 itibarıyla yüzde 0,01’lik değer kaybıyla 1,1804 seviyelerinde işlem görüyor.