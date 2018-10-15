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Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, Fransa hariç günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 359,31 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 kazançla 7.029,82 puana, İtalya'da...

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
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BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, Fransa hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artışla 359,31 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 kazançla 7.029,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 artışla 19.287,64 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,78 yükselişle 11,614.16 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 kazançla 8.923,70 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,02 düşüşle 5.095,07 puanla kapandı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 1,1587 seviyelerinde işlem görüyor.

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