Avrupa borsaları güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yatay bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yatay seyrederek 360,61 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 7.073,52 puan oldu.

Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,1 düşüşle 11.466,72 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalarak 4.845,18 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 9.355,80 puana geriledi.

İtalya'da MIB 30 endeksi 19.394,22 puanla yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların etkisiyle, gelişmiş ülke borsalarının, hafta sonuna kadar dar bant içinde dalgalı ve düşük işlem hacimli bir seyir izleyebileceğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade ediyor.