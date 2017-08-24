İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 374,48 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,30 yükselerek 7.405,14 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 artarak 12.196,16 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 21.706,67 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 5.130,70 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,38 primle 10.377,40 puan oldu.

Analistler, piyasaların bugün ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'de yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısına odaklandığını belirtiyor. Bugün İngiltere'de açıklanacak büyüme verilerinin de takip edileceğine değinen analistler, avro/dolar paritesinde yaklaşık bir aydır devam eden yatay seyrin, Jackson Hole toplantısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile yerini sert dalgalı bir seyre bırakabileceğini ifade etti.