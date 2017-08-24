Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 374,48 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,30 yükselerek 7.405,14 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi...

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 374,48 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi de yüzde 0,30 yükselerek 7.405,14 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 artarak 12.196,16 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 21.706,67 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kazanarak 5.130,70 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,38 primle 10.377,40 puan oldu.
Analistler, piyasaların bugün ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole'de yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısına odaklandığını belirtiyor. Bugün İngiltere'de açıklanacak büyüme verilerinin de takip edileceğine değinen analistler, avro/dolar paritesinde yaklaşık bir aydır devam eden yatay seyrin, Jackson Hole toplantısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile yerini sert dalgalı bir seyre bırakabileceğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PiyasalarAvrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5