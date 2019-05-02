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Avrupa borsaları günü Almanya hariç düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini sabit tutma kararının ve Avrupa'da üretim verilerinin zayıf gelmesinin etkisiyle günü Almanya'daki DAX 30 hariç düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü Almanya hariç düşüşle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü Almanya hariç düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları İngiltere Merkez Bankasının (BoE) politika faizini sabit tutma kararının ve Avrupa'da üretim verilerinin zayıf gelmesinin etkisiyle günü Almanya’daki DAX 30 hariç düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 azalarak 388,84 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 azalarak 5.538,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,78 düşerek 21.701,38 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,46’lık azalışla 7.351,01 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,01’lik yükselişle 12,345,42 puandan tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.38 itibarıyla yüzde 0,13’lük yükselişle 1,1179 seviyelerinde işlem görüyor.


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AvrupaBorsaIngiltereLondra
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