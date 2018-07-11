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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı vergi artışlarına yeni ürünleri eklemesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı vergi artışlarına yeni ürünleri eklemesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,26 azalarak 381,40 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 azalarak 5.353,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,58 azalarak 21.708,06 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,53 düşüşle 12.417,13 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30’luk düşüşle 7.591,96 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,23’lük düşüşle 1,1714 seviyelerinde işlem görüyor.

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BorsaIngiltereKapanışLondra
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