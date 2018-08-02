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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları politik gelişmelerin ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırım kararının etkisiyle günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları politik gelişmelerin ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırım kararının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 azalarak 386,64 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 azalarak 5.460,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,73 azalarak 21.414,72 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,50 düşüşle 12.546,33 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01’lik düşüşle 7.575,93 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:20 itibariyle yüzde 0,35’lik yükselişle 1,1617 seviyelerinde işlem görüyor.

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