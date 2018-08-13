Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji Bursa Trabzon bilim
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Turizmde rekor kırıyoruz
Turizmde rekor kırıyoruz

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları avronun ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları avronun ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,95 azalarak 384,91 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,36 azalarak 5.4612,32 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,58 azalarak 20.969,26 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,53 düşüşle 12.358,74 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32’lik düşüşle 7.642,45 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,0017’lik düşüşle 1,1393 seviyelerinde işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5