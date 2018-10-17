Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon Hasan Türksel Özgür Güven
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu
4 ödül kazandı
Arçelik 4 ödül kazandı
Sektörde fark yarattı
Sektörde fark yarattı
TOKİ indirimi bitiyor
TOKİ indirimi bitiyor
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları otomotiv şirketlerine ilişkin gelen düşük verilerin ardından günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
banner17

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları otomotiv şirketlerine ilişkin gelen düşük verilerin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 azalarak 363,54 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 azalarak 5.144,95 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,33 düşerek 19.454,99 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,52 düşüşle 11.715,03 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07’lik azalışla 7.054,60 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,48’lik düşüşle 1,1515 seviyelerinde işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvrupaIngiltereLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1