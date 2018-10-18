Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa italyan Trabzon dünya İtalyan Ticaret Odası
Muğla adayı oldu
Muğla adayı oldu
5 liraya sabitledi
Doları 5 liraya sabitledi
Afrika'yı uçuracak
Afrika'yı uçuracak
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu
4 ödül kazandı
Arçelik 4 ödül kazandı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları Brexit görüşmeleri ve İtalya hükümetinin bütçesine yönelik açıklamaların ardından günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
banner17

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (Brexit) ayrılması için yapılan müzakereler ve İtalya hükümetinin bütçesine yönelik açıklamalar sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 azalarak 361,67 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 azalarak 5.116,79, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,89 düşerek 19.087,53 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,07'lik düşüşle 11.589,21, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39’lık azalışla 7.026,99 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19,54 itibarıyla yüzde 0,003'lük düşüşle 1,1468 seviyelerinde işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1