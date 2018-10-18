BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (Brexit) ayrılması için yapılan müzakereler ve İtalya hükümetinin bütçesine yönelik açıklamalar sonrası günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 azalarak 361,67 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 azalarak 5.116,79, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,89 düşerek 19.087,53 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,07'lik düşüşle 11.589,21, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39’lık azalışla 7.026,99 seviyesinden kapattı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19,54 itibarıyla yüzde 0,003'lük düşüşle 1,1468 seviyelerinde işlem görüyor.