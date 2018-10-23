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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları Suudi Arabistan’a ilişkin gelişmeler ve İtalya’nın bütçesine ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları Suudi Arabistan’a ilişkin gelişmeler ve İtalya’nın bütçesine ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,49 azalarak günü 354,39 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,69 azalarak 4.967,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,86 düşerek 18.802,47 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,17 düşüşle 11.274,28 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,24’lük azalışla 6.955,21 seviyesinden günü kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:14 itibariyle yüzde 1,17’lik yükselişle 1,1483 seviyelerinde işlem görüyor.

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AvrupaBorsaDüşüşKapanış
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