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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, küresel ekonomide tehditlerin artacağına yönelik endişelerin, Brexit sürecindeki belirsizliğin ve Noel tatilinin yaklaşmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600...

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, küresel ekonomide tehditlerin artacağına yönelik endişelerin, Brexit sürecindeki belirsizliğin ve Noel tatilinin yaklaşmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,82 gerileyerek 340,46 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 azalarak 6.701,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 düşerek 10.740,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 değer kaybederek 4.754,08 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 18.644,85 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.49 itibarıyla yüzde 0,19'luk artışla 1,1368 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, aralıkta 101 puana geriledi. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi sonucuna göre, kasımda 102 puan olan Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Güven Endeksi'nin bu ay 101 puana indiği belirtildi.

Küresel ticaret ihtilafları, politik belirsizlikler, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma, şirketlerin borç seviyesindeki artış, Brexit belirsizliği, İtalya'nın borç yükü ve Avro Bölgesi bankacılık sektöründeki zayıflık gibi gelişmeler yatırımcıları endişelendirmeye devam ederken, Noel tatili öncesinde piyasalarda sakin bir seyir dikkat çekiyor.

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Avrupa Borsaları
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