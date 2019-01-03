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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Apple’ın 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmesinin küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx...

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Apple’ın 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmesinin küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,98 gerileyerek 333,92 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 azalarak 6.692,66 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,55 düşerek 10.416,66 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,66 değer kaybederek 4.611,49 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 18.218,40 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.02'de yüzde 0,52’lik artışla 1,1403 seviyesinde bulunuyordu.

Teknoloji şirketi Apple'ın, dünyanın üretim merkezi ve ikinci büyük ekonomisi olan Çin’deki ekonomik zayıflama nedeniyle satışlarının yavaşlamaya başladığını açıklaması ve 15 yıl aradan sonra ilk kez satış tahminlerini revize etmek zorunda kalması, küresel ekonomik büyümeye ilişkin kaygıların artmasına sebep oldu.

Apple, bu yılın ilk çeyrek gelir beklentisini 89 milyar dolardan 84 milyar dolara revize etti. Bu tahminini tutturursa şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 düşmüş olacak. Apple’ın Avrupa tedarikçilerinin hisseleri en fazla kaybedenler arasında yer aldı.

Dün 7 dakika içinde Japon yeninin Avustralya dolarına karşı yüzde 8 değer kazanması yatırımcılar tarafından yakından izlendi. Japon piyasaları tatilken Asya piyasalarının açılışında sığ bir piyasada yükselmenin olması dikkati çekti Uzmanlar bunu piyasalarda temel bir olaydan çok doların yen karşısında değer kaybetmesinden sonra Japon bireysel yatırımcıların pozisyonlardan çıkması olarak izah etti.

Öte yandan, Britanya Ticaret Odaları Birliği'nin yaklaşık 1 milyon çalışanı istihdam eden 6 bin şirketle yaptığı ankete göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) sürecine ilişkin belirsizlikler ekonomik aktiviteyi olumsuz yönde etkilerken, şirketlerin sipariş ve satışlarında da düşüşe neden oldu.

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