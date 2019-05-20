LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları Çin'in Huawei şirketine yönelik açıklamaların etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,06 azalarak 377,46 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,46 azalarak 5.358,59 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,68 düşerek 20.539,87 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 1,61’lük düşüşle 12,041,29 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,51’lik azalışla 7.310,88 seviyesinden tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:45 itibarıyla yüzde 0,09’luk yükselişle 1,1166 seviyelerinde işlem görüyor.