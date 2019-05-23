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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,42 azalarak 373,79 puandan...

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,42 azalarak 373,79 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,82 azalarak 5.281,37 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,12 düşerek 20.136,39 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,78’lik düşüşle 11,952,41 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,41’lik azalışla 7.231,09 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.46 itibarıyla yüzde 0,25’lik yükselişle 1,118 seviyelerinde işlem görüyor.

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