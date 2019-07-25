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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

- Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin para politikasına ilişki açıklamalarının ardından günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin para politikasına ilişki açıklamalarının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 azalarak 389,52 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 azalarak 5.578,05 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,80 değer kaybederek 21.903,29 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,28 düşüşle 12,362,10 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,17,lik düşüşle 7.489,05 seviyesinden tamamladı

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.52 itibarıyla yüzde 0,04'lük yükselişle 1,1143 seviyelerinde işlem gördü.

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