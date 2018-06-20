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Avrupa borsaları günü Fransa hariç yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin risklere rağmen yatırımcı risk iştahındaki artışın etkisiyle günü Fransa’daki CAC 40 endeksi hariç yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü Fransa hariç yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü Fransa hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları küresel ticaret savaşlarına ilişkin risklere rağmen yatırımcı risk iştahındaki artışın etkisiyle günü Fransa’daki CAC 40 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 artarak 384,29 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 artarak 22.120,58 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 artarak 12.695,16 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31’lik artışla 7.627,40 seviyesinden kapandı.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 azalarak 5.372,31 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.49 itibarıyla yüzde 0,03’lik yükselişe 1,1591 seviyelerinde işlem görüyor.

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