Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa moda Trabzon dünya mersin
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar
Manisa'da bağlar beyaza büründü
Bağlar beyaza büründü!
TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festivali'nde
TÜVTÜRK festivalde!
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı
banner17

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gitmesi yönündeki beklentilerin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 yükselerek 392,94 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 5.620,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,98 değer kazanarak 22.120,70 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,11 yükselişle 12.629,90 seviyesinde kapandı.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,08'lik düşüşle 7.603,58 seviyesinde tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,04'lük yükselişle 1,1282 seviyelerinde işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BorsaIngiltereLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5