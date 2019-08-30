Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı. Avrupa borsaları Çin'den gelen ticaret gerilimlerinin azaltılması yönündeki mesajların etkisiyle günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı....

Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı
banner17

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları Çin'den gelen ticaret gerilimlerinin azaltılması yönündeki mesajların etkisiyle günü İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 yükselerek 379,48 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 artarak 5.480,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,85 yükselişle 11.939,28 seviyesine ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32'lik artışla 7.207,18 seviyesinden kapandı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 21.322,90 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,64'lük düşüşle 1,0984 seviyelerinde işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BorsaIngiltereKapanışLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5