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Avrupa borsaları günü son 2 yılın en düşük seviyesinde kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD ve Asya piyasalarında görülen satış dalgalarının ve Noel tatilinin yaklaşmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,45 gerileyerek, son 2 yılın...

Avrupa borsaları günü son 2 yılın en düşük seviyesinde kapattı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD ve Asya piyasalarında görülen satış dalgalarının ve Noel tatilinin yaklaşmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,45 gerileyerek, son 2 yılın en düşüğü olan 336,58 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 azalarak 6.711,93 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,44 düşerek 10.611,10 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,78 değer kaybederek 4.692,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,93 gerileyerek 18.576,90 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.49 itibarıyla yüzde 0,76'lık artışla 1,1461 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsalarında otomobil, bankacılık, teknoloji ve seyahat sektörü yüzde 2'den fazla değer kaybederken, petrol fiyatlarının küresel piyasada artan arz-talep dengesizliği endişesiyle düşmesinin ardından enerji hisseleri de günü yüzde 4'ten fazla değer kaybıyla kapattı.

Küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan oynaklığın kısmen yüksek frekanslı işlemlerden kaynaklandığı iddia edilirken, belirsizliklerin arttığı bir dönemde Noel tatili öncesinde piyasalarda satış baskısının ağırlık kazanması dikkati çekiyor.

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Avrupa Borsaları
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