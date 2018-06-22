Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa ekonomi teknoloji dünya spor
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı. OPEC toplantısında petrol üretiminin artırılması konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe...

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

OPEC toplantısında petrol üretiminin artırılması konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 artarak 385,01 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 değer kazancıyla 22.888,47 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 0,54 primle 12.579,72 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67’lik artışla 7.682,27 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,34 yükselişle 5.387,38 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 1,1637 seviyelerinde işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvrupaBorsaKapanışLondraOpec
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5