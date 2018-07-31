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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları ABD ile Çin arasında ticari ilişkilerin yeniden müzakere edileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları ABD ile Çin arasında ticari ilişkilerin yeniden müzakere edileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artarak 391,61 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,25 artarak 22.215,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 artarak 12.805,50 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62’lİk artışla 7.748,76 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37’lik yükselişle 5.511,30 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.21 itibariyle yüzde 0,02’lik düşüşle 1,1703 seviyelerinde işlem görüyor.

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AvrupaBorsaIngiltereLondra
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