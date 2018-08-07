Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa teknoloji Trabzon hava tahmini
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları şirket verilerinin ve küresel ticarete ilişkin açıklamaların etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü, şirket verilerinin ve küresel ticarete ilişkin açıklamaların etkisiyle yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artarak 390,49 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,27 artarak 21.853,81 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 yükselerek 12.648,19 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71'lik artışla 7.718,48 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,81'lik kazançla 5.521,31 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,31'lik yükselişle 1,1589 seviyelerinde işlem görüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvrupaBorsaKapanışLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5