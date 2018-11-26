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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin liderinin, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin liderinin, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,23 yükselerek 358,33 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 artarak 4.994,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,77 değer kazanarak 19.233,45 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,45 yükselişle 11.354,72 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,202'lik artışla 7.5036,00 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 1,1341 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün gerçekleştirilen özel Brexit zirvesinde İngiltere ile varılan ayrılık anlaşmasını ve tarafların gelecekteki ilişkileri hakkındaki siyasi deklarasyonu onaylamıştı.

Yatırımcılar, 30 Kasım Cuma günü Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te toplanacak G20 Liderler Zirvesi’nde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ticaret ihtilaflara yönelik görüşmesinde çıkacak sonuçları bekliyor.

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Avrupa Borsaları
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