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Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilaflara yönelik görüşmelerin başlamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,85 yükselerek, 361,12 puandan kapandı....

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı
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BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilaflara yönelik görüşmelerin başlamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,85 yükselerek, 361,12 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 artarak 5.014,47 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,21 değer kazanarak, 19.586,56 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,99 yükselişle 11.014,59 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82’lik artışla 7.129,11 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.31 itibarıyla yüzde 0,47 azalışla 1,1275 seviyelerinde işlem gördü.

ABD ile Çin arasındaki ek tarifeleri durduran "ticaret ateşkesi"nin dolmasına haftalar kala, iki ülke arasındaki görüşmeler bugün Çin'in başkenti Pekin’de başladı.

Yatırımcılar, söz konusu görüşmelerden iki ülke arasındaki ek gümrük vergilerini durduran 90 günlük "ateşkesin" dolacağı 1 Mart öncesinde anlaşma sağlanmasını ümit ederken, iki ülke arasındaki ticaret ihtilaflarının küresel ticarette milyar dolarlık kayıplara yol açması dikkat çekiyor.

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Avrupa Borsaları
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