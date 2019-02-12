Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa Borsaları, bazı şirket bilançolarının olumlu gelmesi ve ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilaflara yönelik görüşmelerde iyimserliğin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 yükselerek 362,78 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 artarak 5.056,35 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,12 değer kazanarak 19.805,28 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,01 yükselişle 11.126,08 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06'lık artışla 7.133,14 seviyesinden tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.31 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 1,1318 seviyelerinde işlem gördü.