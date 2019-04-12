LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa Borsaları İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına ilişkin erteleme kararının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 yükselerek, 387,38 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artarak 5.502,70 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,80 değer kazanarak 21.858,31 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 11.999,93 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26’lık artışla 7.437,06 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,45’lik yükselişle 1,1301 seviyelerinde işlem gördü.