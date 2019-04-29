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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları İspanya'daki genel seçimlerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 yükselerek, 391,32 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artarak 5.580,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,23 değer kazanarak, 21.788,54 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 11.999,93 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17’lik artışla 7.440,66 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.17 itibariyle yüzde 0,27’lik yükselişle 1,1177 seviyelerinde işlem gördü.

Yükselişte, İspanya'daki genel seçimlerin etkisinin olduğu belirtildi.
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