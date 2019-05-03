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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

-Avrupa borsaları, ABD’deki istihdam verisinin olumlu gelmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD’deki istihdam verisinin olumlu gelmesinin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 yükselerek, 390,37 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artarak 5.548,84 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,24 değer kazanarak, 21.763,48 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,55 yükselişle 12.412,75 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40’lık artışla 7.380,64 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.32 itibarıyla yüzde 0,13’lük yükselişle 1,1191 seviyelerinde işlem gördü.

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AvrupaBorsaKapanış
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