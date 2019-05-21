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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları, ABD'nin Çinli Huawei şirketi üzerindeki yaptırımlarını geçici olarak hafifletmesi nedeniyle günü yükselişle bitirdi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'nin Çinli Huawei şirketi üzerindeki yaptırımlarını geçici olarak hafifletmesi nedeniyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 yükselerek 379,50 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 artarak 5.385,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,77 değer kazanarak 20.698,61 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,85 yükselişle 12.143,47 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25’lik artışla 7.328,92 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.21 itibarıyla yüzde 0,11'lik düşüşle 1,1158 seviyelerinde işlem gördü.

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