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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları şirket gelirlerinin ve Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları şirket gelirlerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,98 yükselerek 391,54 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 artarak 5.618,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,01 değer kazanarak 21.954,66 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,64 yükselişle 12.490,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56’lık artışla 7.556,86 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,48’lik düşüşle 1,1153 seviyelerinde işlem gördü.

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ABAvrupaBorsaIngiltereLondra
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