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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

- Borsalar yatırımcıların şirket gelirlerine odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Borsalar, yatırımcıların şirket gelirlerine odaklanmasını etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artarak günü 385,03 puandan tamamlarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 artışla 21.892,35 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,38 kazançla 12.540,73 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 artarak 7.661,87 seviyesinden, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,43'lük yükselişle 5.429,20 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.25 itibarıyla yüzde 0,06'lık düşüşle 1,1666 seviyelerinde işlem görüyor.

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