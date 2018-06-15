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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde İspanya ve İtalya hariç yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artarak 393,88 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde İspanya ve İtalya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artarak 393,88 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,13 değer kazancıyla 7.774,94 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 5.552,97 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40 yükselişle 13.168,68 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,20 azalışla 22.445,42 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 azalışla 9.934,20 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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