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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalışla 388,53 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,11 artarak 7.642,77 puan oldu. Almanya'da...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalışla 388,53 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,11 artarak 7.642,77 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 azalışla 12.979,21 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 kayıpla 5.489,86 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 22.169,04 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,16 düşüşle 9.834,90 puanda bulunuyor.

Analistler, artan ticaret savaşı endişeleriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

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