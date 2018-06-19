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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları endişesiyle güne düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 azalışla 383,25 puan, İngiltere'de...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları endişesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 azalışla 383,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,77 düşerek 7.573,29 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,45 azalışla 12.647,54 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19 kayıpla 5.385,85 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59 değer kaybıyla 21.750,14 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,40 düşüşle 9.633,00 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırması ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak ticaret savaşının büyüyeceğine ilişkin endişelerin güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara ilgiyi artırırken, pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verisi takip edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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