İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
ABD ile Çin arasında gümrük tarifesi uygulamasına yönelik yetkililerden gelen açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırması sonrası dün düşüş kaydeden Avrupa borsaları, bugüne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artarak 384,86 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,77 değer kazancıyla 7.662,60 puan oldu.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 primle 22.297,14 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,50 yükselişle 12.739,80 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,74 primle 9.827,70 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artışla 5.398,25 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ECB'nin Portekiz'deki para politikası paneline katılacağını, buradan gelebilecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, veri takviminin görece zayıf olduğunu söyledi.