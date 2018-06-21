İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı öncesinde güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artarak 385,44 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,40 değer kazancıyla 7.657,91 puan oldu.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 primle 22.217,58 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,04 artışla 12.701,42 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 primle 9.833,30 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artışla 5.391,31 puanda seyrediyor.
Analistler, BoE'nin faiz kararı ve varlık alım programında herhangi bir değişiklik beklenmediğini belirterek, karar sonrasında bankadan gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.