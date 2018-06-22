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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artarak 381,32 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.562,71 puan oldu. İtalya'da...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,10 artarak 381,32 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.562,71 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 primle 21.732,50 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,03 artışla 12.517,16 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 primle 9.729,80 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artışla 5.327,03 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa'da göçmen politikaları konusundaki anlaşmazlıkların gündemi meşgul etmeye devam ederken, bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıPiyasalar
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