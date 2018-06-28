Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Amsterdam Trabzon bilim Dragos
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik tedirginliklerin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 azalarak 378,41 puan, İngiltere'de...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik tedirginliklerin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 azalarak 378,41 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,20 düşüşle 7.605,87 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 azalışla 21.451,04 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30 düşüşle 12.310,01 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 değer kaybıyla 9.601,60 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,08 düşüşle 5.320,00 puanda seyrediyor.

Analistler, piyasaların ticaret savaşı ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının etkisiyle negatif seyrettiğini dile getirdi.

Bugün Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, ticaret savaşlarına ilişkin haber ve söylemlerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5