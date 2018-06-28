İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları küresel piyasalarda ticaret savaşlarına yönelik tedirginliklerin etkisiyle güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 azalarak 378,41 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,20 düşüşle 7.605,87 puan oldu.



İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 azalışla 21.451,04 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30 düşüşle 12.310,01 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 değer kaybıyla 9.601,60 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,08 düşüşle 5.320,00 puanda seyrediyor.

Analistler, piyasaların ticaret savaşı ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının etkisiyle negatif seyrettiğini dile getirdi.

Bugün Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, ticaret savaşlarına ilişkin haber ve söylemlerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.



