İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 azalarak 377,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,97 düşüşle 7.562,46 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,23 azalışla 12.154,11 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 düşüşle 5.225,46 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,57 değer kaybıyla 9.471,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,74 düşüşle 21.254,60 puanda bulunuyor.

Avrupa'da göçmen sorununun çözümü ile ilgili tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın parti yönetimine görevlerinden ayrılmayı önerdiği iddia edildi.

Analistler, bu hafta liderler arasında devam eden göçmen krizi ile ilgili görüşmeler ve veri akışının takip edileceğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

