İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artışla 384,44 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,41 yükselişle 7.648,70 puan oldu.

Almanya'da açıklanan dış ticaret fazlasının 19,7 milyar avro ile beklentilerin altında kalmasına karşın DAX endeksi yüzde 0,32 artışla 12.535,86 puanda seyrediyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 kazançla 5.402,41 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,42 değer kazancıyla 9.948,20 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,50 primle 22.035,05 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta genelinde ise çarşamba günü başlayacak NATO zirvesi ve makroekonomik veri akışının takip edileceğini kaydetti.



