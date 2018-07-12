İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artışla 382,40 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,41 yükselişle 7.607,59 puan oldu.

Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,1 ile beklentiler doğrulusunda artması sonrasında DAX endeksi yüzde 0,33 yükselişle 12.456,87 puanda seyrediyor. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 kazançla 5.4365,462 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 değer kazancıyla 9.738,50 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,08 primle 21.730,02 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinden gelecek haber ve açıklamaların da izleneceğini kaydetti.

