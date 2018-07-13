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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 artışla 386,52 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,78 yükselişle 7.711,43...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 artışla 386,52 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,78 yükselişle 7.711,43 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62 yükselişle 12.576,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 artışla 5.438,44 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 kazançla 9.788,60 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,55 primle 21.900,83 puanda bulunuyor.

Dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nca yayımlanan raporda AB'nin 2018 için büyüme tahmini yüzde 2,3'ten 2,1'e indirmesinin ardından ekonomik görünüme yönelik risklerin gündeme geldiğini belirten analistler, buna karşın artan risk iştahının piyasaları desteklediğini ifade etti.

Analistler ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinin bugün de devam edeceğini belirterek, buradan gelecek haber ve açıklamaların izleneceğini söyledi.

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