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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 azalışla 383,85 puan olurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.602,37 puanla,...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 azalışla 383,85 puan olurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.602,37 puanla, Almanya'da DAX endeksi de 12.554,70 puanla dünkü kapanış seviyelerinin hemen üzerinde seyrediyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.400,66 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.705,80 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,2 kayıpla 21.777,55 puanda bulunuyor.

Analistler, Avrupa tarafında bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, yükselişini 3'üncü güne taşıyan avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından takip edileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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