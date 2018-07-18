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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İspanya hariç güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 386,98 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 7.666,90 puan oldu.Almanya'da...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İspanya hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 386,98 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 7.666,90 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,90 primle 12.773,85 puanla, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 artışla 5.458,95 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,06 yükselişle 21.989,90 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 9.700,40 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesin'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların izleneceğini belirterek, avro/dolar paritesindeki düşüşün devam edip etmeyeceğinin de piyasaların odağında olacağını bildirdi.


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