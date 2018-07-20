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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe İngiltere hariç düşüşle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 azalışla 385,17 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,15 yükselişle...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe İngiltere hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 azalışla 385,17 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,15 yükselişle 7.696,10 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22 azalışla 12.659,55 puanla, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 5.405.89 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,89 kayıpla 21.690,32 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 gerilemeyle 9.691,00 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verisi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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