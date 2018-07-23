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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 azalışla 383,85 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,60 düşüşle 7.632,30...

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 azalışla 383,85 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,60 düşüşle 7.632,30 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39 azalışla 12.512,35 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 5.373.52 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,08 kayıpla 21.557,85 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,57 gerilemeyle 9.669,30 puanda seyrediyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların odak noktasında yer alacağını belirterek, bugün ise Avro Bölgesi ekonomik güven endeksinin izleneceğini bildirdi.

ECB'nin, politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini aktaran analistler, karar sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

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